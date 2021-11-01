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Общество1 ноября 2021 10:44

Почти четверть всех умерших в сентябре 2021 года имели диагноз COVID-19

У большинства вирус был идентифицирован, от него они и лечились
Анастасия МЫШКИНА
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Смертность от коронавируса остается высокой

Смертность от коронавируса остается высокой

В Самарской области 22,5% всех умерших в сентябре 2021 года скончались с диагнозом COVID-19. Речь идет о 1126 смертельных случаев у пациентов с таким диагнозом. Всего же умерли 4859 человек. То есть почти четверть всех смертей случилась именно в ковидных госпиталях.

Впрочем, сами врачи говорят, что среди умерших есть и те, кто скончался все же не без участия ковида. Это люди, которые получили осложнения, или переболели, но без поставленного диагноза. К сожалению, коронавирус очень неблагоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе, пртиводит к инсультам, тромбозу и прочим неприятным последствиям. Так что благополучная выписка из больницы еще не всегда является концом истории. Практически всегда таким больным нужна реабилитация и внимательное отношение к здоровью.

Всего же в 2021 году в Самарской области уже умерли чуть меньше 40 тысяч человек. Вырос и показатель смертности на1000 человек, а рождаемость напротив немного упала.