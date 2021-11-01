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Общество1 ноября 2021 11:13

Автобус № 61 пустили в объезд из-за ремонтных работ на ул. Ново-Садовой в Самаре

Маршрут будет курсировать по временной схеме
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за ремонтных работ изменили трассу следования автобуса № 61

Из-за ремонтных работ изменили трассу следования автобуса № 61

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменили схему движения автобуса № 61. Его направили в объезд из-за ремонтных работ на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии. Об этом в соцсетях сообщили представители компании «СамараАвтоГаз».

- Объезд маршрута № 61 в оба направления: дублер улицы Ново-Садовой, улица Советской Армии, 5-я просека (через МТЛ «Арена»), улица Солнечная, - отмечает перевозчик.

Напомним, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии сейчас возводят двухуровневую развязку. Движение по основному ходу магистрали закрыто в обе стороны. Транспорт направили по дублерам. Также для проезда доступны прилегающие улицы, которые специально отремонтировали в этом году.