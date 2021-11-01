Водитель Chevrolet Niva, устроивший смертельное ДТП в Самарской области, был пьян

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием Chevrolet Niva в Большечерниговском районе. Авария произошла вечером в воскресенье, 31 октября, на трассе Большая Черниговка — Краснооктябрьский.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем автомобиля находился 42-летний мужчина. Он ехал со стороны села Украинка в направлении Большой Черниговки. По предварительным данным, он нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и съехал в правый кювет. Там машина опрокинулась.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате произошедшего погиб 33-летний пассажир авто. Водитель и еще один 33-летний пассажир госпитализированы в больницу.

Проверка показала, что автомобилист на момент ДТП был пьян. Сейчас полицейские продолжают выяснять детали происшествия.