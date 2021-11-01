Выжившая после взрыва в автобусе Тольятти студентка вышла замуж за своего спасителя

Сейчас пара растит дочку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Екатерина и Сергей учились в одном университете, общались, дружили. 31 октября 2007 года девушка, как обычно, села в автобус, который ехал по 2 маршруту. В 8.17 утра он взорвался. Позже следствие выяснит: в тот день в автобус сел Евгений Вахрушев, который вез с собой взрывное устройство. Молодой человек собрал его сам, хотел использовать взрывчатку вдали от людей, но по неясным причинам оно детонировало внутри переполненного автобуса.

Екатерина вспоминает: не сразу поняла, что произошло. Хлопок, все выходят из автобуса, паника. Она звонит Сергею, но плохо слышит происходящее.

Молодой человек приехал к ней очень быстро – вокруг места происшествия силовики еще не успели выставить оцепление. Увидев Екатерину, он отправил ее к медикам. Врачи выяснили, что у девушки лопнула барабанная перепонка.

После операции слух восстановился, а Екатерина через некоторое время вышла замуж за Сергея. Сейчас пара растит дочку.

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