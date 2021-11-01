Автобусу № 1 в Самаре добавят остановки «Батайская» и «Магазин»

Протяженность маршрута автобуса № 1 увеличится до 34,5 км Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре изменят маршрут и протяженность движения автобуса № 1. Сейчас он курсирует от автостанции «Красная Глинка до железнодорожного вокзала. Власти намерены добавить ему еще две остановки. Соответствующие корректировки внесут в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

В проекте документа указано, что у автобуса № 1 появятся остановки «Ул. Батайская» и «Магазин». После них он будет забирать пассажиров с автостанции «Красная Глинка». Протяженность маршрута увеличится с 32,2 до 34,5 км.

Изменения ждут еще два автобуса. Маршрут № 45 «Жигулевские сады — ул. Молодежная» станет кольцевым. Пункт отправления и прибытия — поселок Жигулевские сады. Протяженность трассы следования увеличится до 24,1 км. А у маршрута № 207 «Завод «Экран» - Хлебная площадь» изменят число и класс машин. На нем будут курсировать 30 автобусов среднего класса.