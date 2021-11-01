«КуйбышевАзот» рассказал, каких успехов добился в 2021 году

Чистая прибыль "КуйбышевАзота" в 2021 году составила 14,1 млрд рублей

«КуйбышевАзот» подвел итоги работы за 9 месяцев 2021 года. Выручка организации составила 55,9 млрд рублей, что на 62% больше показателей аналогичного периода прошлого года. А чистая прибыль — 14,1 млрд рублей.

- Такие результаты во многом объясняются увеличением объемов выработки товарной продукции (аммиака, карбамида, сульфата аммония, полиамидной нити, капролактама, полиамида-6 и др.), восстановлением рыночной конъюнктуры и спроса после падения в 2020-м, а также эффектом низкой базы предыдущего года, - отмечают представители предприятия.

В сентябре информационное агентство AK&M включило «КуйбышевАзот» в топ-5 рейтинга социальной эффективности крупнейших компаний страны. Завод занял 2 место в пятерке лучших химпредприятий, которые уделяют большое внимание экологии, а также 4-е среди тех, кто внес значительный вклад в развитие государства и общества.

«КуйбышевАзот» занимается реализацией различных инвестпроектов. Среди них: пуск нового производства комплексного удобрения — сульфат-нитрат аммония; продолжение строительства нового производства гранулированного карбамида и второй очереди очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района Тольятти. Все эти мероприятия призваны снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду.

Кроме того, предприятие уделяет большое внимание обновлению действующего оборудования. За 9 месяцев 2021 года оно направило на эти цели 6 млрд рублей.