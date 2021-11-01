В Самаре наркоман напал на двух полицейских

Вечером 31 октября в полицию поступила информация о неадекватном прохожем, которого самарцы заметили возле Ледового дворца спорта на ул.Молодогвардейской. Туда отправили наряд патрульно-постовой службы.

- Задержанный был с большой долей вероятности в состоянии наркотического опьянения, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Его повезли на освидетельствование в больницу им.Семашко, но там он отказался сдавать анализы. А в служебной машине вдруг «разбушевался»: одного полицейского пнул, второму начал выкручивать пальцы.

Мужчину довезли до ближайшего отдела полиции, где он, наконец, «угомонился». Стражи порядка ушибы и переломы зафиксировали в больнице. Теперь их обидчику грозит уголовное преследования – в полиции готовятся передать материалы в региональный Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст.318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».