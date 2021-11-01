В Самарской области суточный прирост COVID-пациентов 1 ноября 2021 года превысил 1500 человек

В Самарской области продолжает расти заболеваемость КВИ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на понедельник, 1 ноября 2021 года. За сутки в регионе диагностировали COVID-19 еще у 1 504 человек. Общее число случаев заражения составило 134 692.

Для Самарской области это новый антирекорд. Накануне суточный прирост в губернии был меньше — 1 458. Регион все еще занимает четвертое место в стране по этому показателю.

На той же позиции область находится и по числу выздоровевших. За сутки выписались с больничного 780 человек. За все время болезнь смогли победить 102 722 пациента.

При этом растет и количество смертельных случаев. Скончались 26 жителей региона, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число достигло 4 651.

Напомним, для снижения темпов распространения COVID-19 в Самарской области ввели режим нерабочих дней. Он действует до 7 ноября 2021 года.