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Происшествия1 ноября 2021 13:08

В Самаре иранский автомобиль спровоцировал лобовое столкновение с «Туарегом» и сам врезался в столб

Пострадавших в аварии нет, но пробка на Сухой Самарке собралась приличная
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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ДТП произошло в воскресенье в микрорайоне Сухая Самарка. Фото: ГУ МВД по Самарской области

ДТП произошло в воскресенье в микрорайоне Сухая Самарка. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем, 31 октября 2021 года, на улице Белорусской в микрорайоне Сухая Самарка собралась большая пробка. Причиной тому стало ДТП с участием иранского автомобиля IRAN SAMAND и «Фольксваген Туарег».

По предварительным данным полицейских, 28-летний водитель на IRAN SAMAND не выбрал безопасную скорость движения и не смог справиться с управлением автомобиля. Предполагаемый виновник врезался во встречный немецкий автомобиль, которым управлял 35-летний самарец.

- После удара автомобиль виновника ДТП врезался в столб, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.