Евгений Титов служил в отделе участковых в Похвистневском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области умер майор полиции Евгений Титов. Он скончался 28 октября на 47-м году жизни. Старшего участкового отдела МО МВД России «Похвистневский» не стало после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

- Руководство, личный состав, общественный совет и ветераны регионального гарнизона МВД выражают искренние соболезнования семье Евгения Викторовича. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и близких, - говорится в сообщении облглавка.

Евгений Титов служил в органах внутренних дел с августа 1995 года. Он на протяжении 18 лет обслуживал административный участок в селе Савруха. По словам его коллег, участковый всегда уважительно относился к людям, пользовался авторитетом и ответственно выполнял все поставленные задачи.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Евгения Титова.