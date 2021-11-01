В Тольятти подпольного бутлегера оштрафовали на 200 тысяч рублей

Подпольное производство ликвидировали еще в конце 2019 года Фото: Оперативная съемка

15 тонн спиртосодержащей продукции, тысячи стеклянных и пластиковых бутылок – все это сотрудники УФСБ России по Самарской области изъяли в конце 2019 года при обысках в цехах по производству контрафактного алкоголя.

Торговля у бутлегеров шла бойко, доход был приличный. А потом их одного за другим задержали силовики. Владимир П. из Тольятти был одним из тех, кто отвечал за поставку и сбыт товара оптом и в розницу.

На основании материалов ФСБ в отношении мужчины полицейские возбудили уголовное дело по ч.2 ст.171.3 УК РФ «Незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции в особо крупном размере».

Санкции статьи предусматривают многомиллионные штрафы или даже реальное лишение свободы на срок до 5 лет. Но суд к Владимиру отнесся очень гуманно. В октябре его приговорили к штрафу в размере 200 тысяч рублей.