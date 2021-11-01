В Самаре строителей оштрафовали на 93 тысячи рублей за сброс отходов на 5-ой просеке

Исковые требования прокурора города удовлетворены в полном объеме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре наказали рабочих, которые сбросили отходы производства в виде грунта, образовавшегося при производстве строительных работ на улице 5 просека, 6б. Прокуратура Самары подала исковое заявление в Промышленный районный суд.

Ранее департамент городского хозяйства и экологии уже привлекло виновное лицо к административной ответственности. Однако нарушения экологического законодательства не были устранены, вред, причинённый почвам, не возмещен. Тогда в дело пришлось вмешаться городской прокуратуре.

Промышленный районный суд в полном объеме удовлетворил исковое заявление прокурора. Правонарушителя обязали устранить нарушения и возместить причиненный вред в размере 93 600 рублей. Исполнение решения суда будет взято на контроль прокуратурой.