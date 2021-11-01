В Самарской области пешеходы нарушают ПДД чаще, чем водители

Самарцы пренебрегают пешеходными переходами Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В минувшие выходные 29-31 октября 2021 года в Самарской области прошли профилактические рейды сотрудников ГИБДД, которые направлены на выявление нарушителей Правил дорожного движения. Как выяснилось, пешеходы нарушают ПДД немного чаще, чем водители.

Внимание сотрудников было направлено на соблюдение правил безопасности во время перехода через дорогу. Так, полицейские выявили нарушения со стороны пешеходов, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, а также привлекли к ответственности водителей, которые не уступили дорогу пешим участникам движения.

- В результате мероприятий выявлено 308 правонарушений со стороны пешеходов и 244 - со стороны водителей, - рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

Всего в ходе рейдовых мероприятий за выходные было выявлено более 2700 различных правонарушений на дорогах региона. Инспекторы ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть бдительными и не допускать нарушений правил дорожного движения.