Жителям Самарской области могут запретить вакцинироваться «Спутником Лайт» в первый раз

В первый раз лучше вакцинироваться двухкомпонентным "Спутником V" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, как и по всей стране, могут запретить вакцинироваться «Спутником Лайт» в первый раз. Таковы новые рекомендации министерства здравоохранения России.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, для первой прививки стоит использовать вакцину «Спутник V». Ее делают в два этапа: сначала первый компонент, а через 21 день — второй. Через некоторое время привившиеся получают QR-код.

Что касается препарата «Спутник Лайт», то он однокомпонентый. Его, по рекомендациям Минздрава, лучше использовать для ревакцинации. Отметим, что данная вакцина стала особенно популярной, когда в Самарской области ввели систему QR-кодов. Это связано с тем, что после нее сертификат выдают быстрее — всего через несколько дней.

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