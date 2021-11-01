Самарская сетевая компания продолжит работать в период локдауна

Прививку от COVID-19 сделали более 2 тысяч работников ССК

В АО «Самарская сетевая компания» рассказали о графике работы в период локдауна, который президент России объявил с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Предприятие входит в список системообразующих и продолжит функционировать в обычном режиме.

Руководство ССК приняло все меры, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так, предприятие проводит массовую вакцинацию персонала. Одна из последних прививочных кампаний прошла на минувшей неделе. Доля сотрудников, которые вакцинировались от COVID-19, достигла 85%. Это более 2 тысяч человек.

- Данные цифры позволяют говорить о достижении коллективного иммунитета в компании. В Самарских, Северных и Южных сетях АО «ССК» процент вакцинации персонала достиг 90%, - отмечают представители предприятия.

В компании продолжают действовать и другие антиковидные меры: строгий масочный режим, контроль за личной гигиеной и регулярная влажная уборка с хлорсодержащими веществами. Кроме того, всех сотрудников снабдили антисептиками.