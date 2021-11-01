Самарские полицейские провели жесткие рейды на прошедших выходных и поймали 58 пьяных водителей

За выходные было выявлено более 2700 различных правонарушений в области дорожного движения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД Самарской области на минувших выходных 29-31 октября 2021 года провели широкомасштабные рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. За три дня инспекторы ДПС выявили 58 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

- Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако полицейские уделяют внимание и другим видам правонарушений, - отметили в ГУ МВД по Самарской области.

Так, по итогам проведенных рейдовых мероприятий на территории региона было выявлено более 2700 различных нарушений ПДД. Среди них, управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, в том числе лишенным права управления ТС, нарушение светопропускаемости стекол автомобиля – незаконная «тонировка», нарушения правил перевозки детей в машине, а также особое внимание было уделено пешеходам, которые перебегают дорогу в неположенном месте.