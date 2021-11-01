Жители Самары из-за пандемии стали больше времени проводить в интернете

Тренд на общение в интернете сохраняется

За последний год они освоили множество ресурсов, которые облегчают жизнь на «удаленке», и стали пользоваться интернетом в 1,3 раза активнее. Особую популярность обрели Госуслуги, интернет-магазины и доставка еды.

МегаФон, используя инструменты BigData, проанализировал обезличенные данные и выяснил, как изменились мобильные предпочтения абонентов в Самарской области за январь–сентябрь2020 и 2021 гг.

Ограничительные меры укрепили спрос на сервисы доставки продуктов и интернет-магазины – ежемесячно на мобильный шопинг жители региона тратят 22 Терабайта трафика, в топе – крупные маркетплейсы с большим выбором товаров. Государственные и муниципальные услуги также перевели в электронный формат. В сентябре для решения вопросов на народном сайте абоненты МегаФона израсходовали почти 3 Терабайта трафика – в три раза больше, чем за тот же период в начале года.

Тренд на общение в интернете сохраняется – как и годом ранее, более трети трафика жители Самарской области оставляют в соцсетях. Каждый пятый гигабайт они используют для просмотра постов и сторис в Instagram. Среди лидеров рейтинга этого года впервые оказался TikTok, аудитория которого стремительно растет – на короткие видео уже приходится почти 10% всех мобильных данных жителей региона.

По сравнению с 2020-м годом самарцы стали в два раза больше общаться в мессенджерах. Самые популярные – Viber и Telegram.

В среднем каждый месяц самарец расходует в интернете 17 Гигабайт – на четыре Гигабайта больше, чем годом ранее. По этому показателю область вошла в число наиболее активных регионов Поволжья.