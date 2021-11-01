В Самаре закрыли мобильные пункты вакцинации возле ТЦ

Пункты вакцинации воле ТЦ приостановили свою работу / Фото: Минздрав Самарской области

Мобильные пункты вакцинации против COVID-19 приостановили свою работу. Их решили закрыть из ухудшения погодных условий — похолодания. Об это сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

- Жители могут сделать прививку в любом из 167 пунктов, которые работают в регионе. Девять из них — круглосуточные, - отметили в ведомстве.

Напомним, во вторник, 2 ноября 2021 года, будет проводится вакцинация в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а). Там с 8:00 до 20:00 будут работать 25 мобильных прививочных бригад. В наличии будут две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». При себе необходимо иметь паспорт.