Пенсионерка из Тольятти отдала «сотруднику банка» более 1 млн рублей

Полицейские уже ищут телефонного мошенника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти полицейские расследуют уголовное дело о телефонном мошенничестве. На удочку афериста попалась 65-летняя местная жительница. Она отдала преступнику более 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, пенсионерке позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он заявил, что кто-то незаконно получил доступ к ее сбережениям. Чтобы сохранить деньги, нужно перевести их на другие счета. Женщина в несколько заходов перечислила около 1 млн рублей. После этого она взяла в кредит 200 тысяч рублей и тоже отдала их мошеннику.

Правоохранители призывают жителей Самарской области быть бдительнее. Сотрудники банка никогда не будут просить перечислить сбережения на «безопасные» счета или сообщить свои персональные данные и коды доступа. Так делают только мошенники.