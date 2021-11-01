Корпус речного техникума в Самаре отреставрируют до 30 ноября 2023 года

Капитальный ремонт в постройке не проводился с 1936 года Фото: Google Карты

В Самаре объявили торги по поиску подрядчика для капитального ремонта учебного корпуса речного техникума (филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»). Здание расположено на улице Молодогвардейской, 62-64 и является объектом культурного наследия регионального значения. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщал, что ремонт в данном корпусе не проводили уже 85 лет — с 1936 года. Необходимость в обновлении здания назрела уже давно. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит отреставрировать фасады, внутреннюю отделку, кровлю; привести в порядок отопление, водоснабжение, канализацию, электроснабжение и вентиляцию; установить охранную и пожарную сигнализации, телевизионное наблюдение, а также провести благоустройство.

Победителя электронного аукциона определят 30 ноября 2021-го. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 162,3 млн рублей. Срок выполнения работ — до 30 ноября 2023 года.