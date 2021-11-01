Чиновники разрабатывают программу по сохранению исторического наследия Самары на 2022-2030 годы

В декабре 2019 года части Самары был присвоен статус исторического поселения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали разрабатывать муниципальную программу «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара». Этот вопрос обсуждался на еженедельном рабочем совещании в администрации Самары.

Как сообщили чиновники, главная задача программы - сохранение и восстановление историко-культурного наследия в полном объеме: не только отдельных объектов, а исторической среды в целом. В настоящее время в Самаре зарегистрировано 852 объекта культурного наследия, в полной или частичной муниципальной собственности – около 580 зданий.

- Основные направления работы - это обеспечение учета ОКН, мониторинг состояния историко-культурной среды в Самаре, сохранение и приведение в удовлетворительное состояние всех объектов, а также популяризация историко-культурного наследия среди населения, - пояснили в мэрии.

По целевому показателю доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии должна достичь в к 2030 году 55%. В ближайшее время проект муниципальной программы отдадут на согласование во все заинтересованные органы Самары.