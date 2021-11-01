Сенатор от Самарской области Фарит Мухаметшин посетил Российский торгово-распределительный центр RUZ TRADER

Центр создан в рамках договоренностей о развитии российско-узбекских межрегиональных связей

Сенатор от Самарской области, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин в ходе рабочей поездки в Узбекистан посетил Российский торгово-распределительный центр (РТРЦ) RUZ TRADER в Ташкенте. Центр был создан благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Сопредседатели распределительного центра подробно рассказали и показали инфраструктуру складского комплекса. Сенатора провели по складам ответственного хранения и по таможенным площадям. Отдельное внимание было уделено строящееся офисное здание площадью 480 кв. м. для будущих резидентов распределительного центра.

Торгово-распределительный центр а Ташкенте – это яркий пример эффективной совместной работы бизнеса и власти, которое развивает межрегиональные связи Самарской области и субъектов Российской Федерации. В перспективном развитии такие центры могут стать полноценным элементом товаропроводящей инфраструктуры по стимулированию торговой и деловой активности между предпринимателями из России и Узбекистана.