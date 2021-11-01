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Общество1 ноября 2021 19:40

В Самарской области ищут пропавшую 11-летнюю школьницу

Алена Дольникова пропала 1 ноября 2021 года в селе Ягодное
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Девочка пропала 1 ноября 2021 года. Фото: "ЛизаАлерт"

Девочка пропала 1 ноября 2021 года. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках 11-летней школьницы из села Ягодного Ставропольского района Самарской области. О местонахождении ребенка неизвестно с 1 ноября 2021 года.

11-летнюю Алёну Дольникову видели в последний раз в селе Ягодное. Девочка была одета в ярко-желтую куртку, черную кофту с блестящими пайетками, в черные лосины и бело-черные кроссовки.

Рост ребенка около 158 см, девочка худощавого телосложения со светлыми волосами и голубыми глазами.

Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, обращаться по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру экстренной службы 112.