В Самарской области ищут пропавшую 11-летнюю школьницу

Девочка пропала 1 ноября 2021 года. Фото: "ЛизаАлерт"

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили о поисках 11-летней школьницы из села Ягодного Ставропольского района Самарской области. О местонахождении ребенка неизвестно с 1 ноября 2021 года.

11-летнюю Алёну Дольникову видели в последний раз в селе Ягодное. Девочка была одета в ярко-желтую куртку, черную кофту с блестящими пайетками, в черные лосины и бело-черные кроссовки.

Рост ребенка около 158 см, девочка худощавого телосложения со светлыми волосами и голубыми глазами.

Волонтеры просят всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, обращаться по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52 или по номеру экстренной службы 112.