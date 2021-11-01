Полицейских из Оренбурга наградили медалями за спасение автомобилистов из снежного плена в мороз -30

На помощь застрявшим автомобилям прибыли сотрудники ДПС Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды тридцати сотрудникам органов внутренних дел, которые на службу проявили мужество и героизм при спасении погибавших людей. Среди награжденных инспекторы ДПС из Оренбургской области, которые самоотверженно спасли 30 автомобилей из снежного плена в тридцатиградусный мороз на трассе.

Сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по Новоорскому району Оренбургской области старший лейтенант полиции Анатолий Корецкий и лейтенант полиции Дарбек Шукумов были награждены медалями «За смелость во имя спасения». Полицейские в феврале 2021 года спасли автомобилистов из снежного плена в районе села Тасбулак. В то время в регионе были аномальные морозы и обильный снегопад. 30 автомобилей в результате плохой видимости и снежных заносов попали в западню. В этих сложнейших условиях полицейские организовали выезд машин из затора и работу прибывшей спецтехники.

Напомним, в конце февраля 2021 года на Оренбуржье обрушился снегопад, а потом ударили морозы. Из-за сильного снегопада трассы превратились в ловушку для многих водителей. Снегоуборочная техника не могла пройти к пострадавшим, поэтому на помощь застрявшим автомобилям прибыли сотрудники ДПС. Лейтенанту полиции Дарбек Шукупов пришлось идти сквозь метель, показывая водителям дорогу. В это время его коллега Анатолий Корецкий сформировал колонны из автомобилей по пять штук, давая возможность транспорту разъехаться. Спустя несколько часов дорогу очистили от снега.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Ветер сдувает "Газель", в карманах снег": оренбургские полицейские рассказали, как спасали машины из снежного плена на трассе

Сотрудники ГИБДД в сложной ситуации не стали отсиживаться в автомобиле , а выскочили на дорогу и шли перед увязшими в сугробах машинами, чтобы те выехали на трассу (подробности)