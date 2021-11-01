Спасать Самарскую область от COVID-19 2 ноября 2021 года прилетят специалисты Минздрава России

В нашем регионе наблюдается критическая ситуация по коронавирусу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область 2 ноября 2021 года приедут специалисты из Москвы, чтобы помочь местным властям справиться с критической ситуацией по коронавирусу. Ранее президент Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь региональным медработникам.

Как сообщили в правительстве Самарской области, группу медработников из столицы будет возглавлять заместитель министра Олег Гриднев.

Самарская область на сегодняшний день находится в списке регионов России, где наблюдается наиболее тяжелая ситуация по коронавирусу. За минувшие сутки в нашем регионе подтвердилось более 1,5 тысяч новых заражений опасным заболеванием.