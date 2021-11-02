В Самарской области не нашли дефицита продуктов в ноябре 2021 года

В ТЦ не очень строгий локдаун Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в период ковидных каникул не зафиксировали случаев нехватки ассортимента продукции в торговых сетях и дефицита каких-либо товаров. Об этом рассказали в правительстве Самарской области в ответ на опасения жителей, которые переживают, что из-за доступа в ТЦ только по QR-кодам они останутся без привычных продуктов.

Опасения жителей связаны с тем, что весной 2020 года действительно проблемы со снабжением товарами возникали. Так, люди в преддверии карантина выстраивались в очереди за туалетной бумагой и скупили всю гречку в магазинах. Естественно, это повлекло за собой рост цен.

Сейчас же люди к перспективе работы ТЦ только для вакцинированных отнеслись гораздо спокойнее. Сами продавцы также рассказывают, что пока ажиотажного спроса ни на что не возникало. Все цены соответствуют сезонности и обычному уровню спроса.

В понедельник 1 ноября журналисты КП-Самара посмотрели, как работают ТЦ. И вот что увидели.