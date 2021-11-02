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Общество2 ноября 2021 6:29

В Самарской области температура воздуха днем не поднимется выше 10 градусов, ночью ожидаются заморозки

Прогноз погоды в Самарской области на 2-4 ноября 2021 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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По ночам столбики термометров будут опускаться до минусовых значений

По ночам столбики термометров будут опускаться до минусовых значений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода будет в Самарской области в ближайшие дни. По прогнозу, в начале ноября 2021 года температура воздуха днем не будет превышать +10 градусов, а по ночам столбики термометров опустятся до минусовых значений.

Во вторник, 2 ноября, в Самаре будет переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит +6…+8 градусов, а ночью похолодает до -3.

3 ноября, в регионе будет малооблачно, осадков также не ожидается. Днем воздух прогреется до +7 градусов, а в ночь ожидаются заморозки до -6.

В четверг также осадков не предвидится, температура воздуха будет колебаться в пределах +2…+7 градусов.