В Тольятти нерадивая мать морила голодом своего новорожденного сына и не подпускала к нему педиатров

Горе-мать не занималась новорожденным сыном и не пускала медиков в дом Фото: Альберт ДЗЕНЬ

К инспекторам подразделения по делам несовершеннолетних по городу Тольятти обратились врачи детской больницы. Медики сообщили, что не могут попасть в квартиру 32-летней новоиспеченной матери, в рамках программы патронажа для новорожденных, так как она всячески препятствовала этому. К месту были направлены сотрудники полиции.

В ходе осмотра квартиры полицейские установили, что новорожденный мальчик находится в антисанитарных условиях, а его мать не исполняет свои обязанности в полной мере. Было принято решение срочно госпитализировать истощенного малыша в больницу для осмотра врачами.

- Мальчик находился в квартире без одежды, он был очень голодным. В доме нерадивой матери отсутствовали средства гигиены и детское питание. Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

В отношении безработной, ранее не судимой женщины дознавателем ОП №22 по Тольятти было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Теперь горе-матери может грозить до трех лет лишения свободы.