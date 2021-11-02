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Общество2 ноября 2021 7:59

Самарцам рассказали, при каком условии проездные карты будут разблокированы после прохождения вакцинации

Как выяснилось, после первой прививки карту не разблокируют
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Оказалась, что разблокировка будет не быстрой

Оказалась, что разблокировка будет не быстрой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары обратились к чиновникам за разъяснениями, почему их карта не разблокировалась после прохождения вакцинации. В Минсоцдемографии Самарской области рассказали, при каких условиях можно будет пользоваться проездным.

- Карта может быть разблокирована только при условии полной вакцинации. То есть, если вакцина двухкомпонентная, то должно быть сделано обе дозы вакцины. Карта не разблокируется после первой прививки, - пояснили чиновники.

Напомним, с 14 октября у непривитых горожан старше 65 лет заблокировали социальные карты. Чтобы продолжать пользоваться проездным необходимо пройти вакцинацию от коронавируса.