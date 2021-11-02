Самарцам рассказали, при каком условии проездные карты будут разблокированы после прохождения вакцинации

Оказалась, что разблокировка будет не быстрой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары обратились к чиновникам за разъяснениями, почему их карта не разблокировалась после прохождения вакцинации. В Минсоцдемографии Самарской области рассказали, при каких условиях можно будет пользоваться проездным.

- Карта может быть разблокирована только при условии полной вакцинации. То есть, если вакцина двухкомпонентная, то должно быть сделано обе дозы вакцины. Карта не разблокируется после первой прививки, - пояснили чиновники.

Напомним, с 14 октября у непривитых горожан старше 65 лет заблокировали социальные карты. Чтобы продолжать пользоваться проездным необходимо пройти вакцинацию от коронавируса.