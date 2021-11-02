В Самаре закупят новые автомобили «Лада Ларгус» для перевозки больных с коронавирусом

Это разгрузит бригады скорой помощи до 500 вызовов в день Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил правительство заняться вопросом организации перевозки пациентов с коронавирусом, чтобы разгрузить работу скорой медицинской помощи. На оперштабе было принято решение закупить новые легковые автомобили для этих целей.

- Сейчас уже 13 автомобилей работают в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани. В ближайшее время дополнительно приобретут автомобили «Лада Ларгус», - сообщили чиновники.

Председатель правительства Виктор Кудряшов дал поручение как можно скорее подготовить заявку на закупку автомобилей в министерство финансов Самарской области. В ближайшее время заявка будет рассмотрена и дополнительные авто для перевозки ковидных пациентов приступят к работе.