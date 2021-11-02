В Самаре на строительство магистрали "Центральная" просят еще 3 миллиона рублей в 2024 году

В Самаре нужно больше денег на магистраль Центральную Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре готовы приступить к строительству магистрали "Центральная" и начать закупочную деятельность уже в 2021 году. Для этого в программу "Развитие транспортной системы Самарской области" до 2025 года вносятся изменения. В министерстве просят увеличить объемы финансирования программы в 2024 году на 3,1 млн рублей. Соответствующее увеличение пройдет по Подпрограмме и Госпрограмме.

В постановлении проект по строительству Центральной называют инвестиционным. В 2022 году уже должны строить первый этап дороги - от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары.

Магистраль, которая должна соединить крупные автодороги и разгрузить другие транспортные развязки, появилась в Генплане еще в 1965 году. Уже в 2005 году начинали строительство, но через четыре года остановили все работы из-за отсутствия денег.

Несколько лет назад о магистрали вновь заговорили, но сначала власти хотели построить мост через Сок и завершить все работы по Самарскому мосту. Однако, теперь нашлись деньги и на автомобильную дорогу. По предварительным оценкам на нее нужно 9 млрд рублей. В плане минтранса прописано выделение денег по годам, но расходы могут расти из-за увеличения цен на стройматериалы и услуги подрядчиков. Обновленную документацию по стоимости уже отправляли на госэкспертизу. Видимо, увеличение было согласовано.

Приступить к строительству магистрали должны уже в 2022 году, а завершить все - к 2024 году.