Самарский аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание с 31 октября 2021 года

С расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте аэропорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аэропорт Курумоч с 31 октября 2021 года перешел на осенне-зимнее расписание. Полеты будут осуществляться по 23 направлениям внутри России, а также запланированы рейсы в 18 зарубежных стран.

Наиболее популярным направлением зимой остается перелеты в Москву. В три столичных аэропорта будет совершаться до 15 рейсов в сутки из Курумоча. В Санкт-Петербург будет выполняться до 4 рейсов в день. Также прямыми рейсами можно будет улететь в Екатеринбург, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Омск, Уфу, Пермь, Ростов-на-Дону, Сургут и другие города России.

Также в осенне-зимний период будут осуществляться перелеты по 23 направлениям внутри страны . В зимнем расписании останутся все маршруты весенне-летнего периода – в Сочи будет осуществляться до 14 рейсов в неделю, в Симферополь – 3 рейса в неделю. Представители аэропорта сообщили об открытии нового направления - субсидируемые рейсы в Воронеж авиакомпании Red Wings.

Зимой самарцы смогут полететь по 18 зарубежным направлениям. Продолжатся регулярные и чартерные рейсы на Кипр, в ОАЭ, Турцию, Египет и страны СНГ.

Осенне-зимнее расписание будет действовать до последних выходных марта 2022 года