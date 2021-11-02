Надзорные органы Самарской области снижают административную нагрузку на бизнес

Дмитрий Богданов рассказал о реализации реформы контрольно-надзорной деятельности

В Самарской области реализуют реформу контрольно-надзорной деятельности (КНД). Она направлена на снижение административной нагрузки на бизнес, профилактику нарушений, рост экономики и инвестиционной привлекательности региона. Подробнее о том, какая работа проводится по этим направлениям, на совещании в облправительстве рассказал министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Так, в последние три года в губернии внедряют риск-ориентированный подход и разработано положение о видах контроля и административных регламентов. Кроме того, проводятся плановые проверки бизнеса.

- Важным этапом реализации реформы КНД является применение риск-ориентированного подхода при плановых проверках. За 2020 год он был внедрен для 60% видов региональных контрольно-надзорных функций, а в 2021-м – уже для 100%, - рассказал Дмитрий Богданов.

Он отметил, что контрольно-надзорные органы каждый квартал выставляют результаты своей работы на публичные обсуждения. Мероприятия проходят как очно, так и онлайн. Они необходимы, чтобы бизнес-сообщество могло убедиться в прозрачности проверок, оценить их и задать интересующие вопросы.

Результаты оценок предпринимателей учитываются при подсчете итогового индекса Самарской области в Национальном рейтинге состояния инвестклимата. Напомним, что в 2020-м регион занял 8 место. Рост есть и в индексе «Административное давление — 2020». В 2018 году губерния находилась на 69 месте, в 2019-м поднялась до 49-го, а в прошлом году — до 34-го.