В Самаре рассказали, какие меры поддержки действуют для бизнеса во время пандемии

Предприниматели могут рассчитывать на помощь властей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области, как и по всей стране, объявили нерабочие дни из-за распространения коронавируса. Многие предприятия из самых различных сфер вынуждены остановить свою деятельность. Но для предпринимателей действуют меры поддержки - как на местном, так и на федеральном уровнях.

Так, компании малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные некоммерческие организации могут получить безвозмездную выплату в размере 1 МРОТ (12792 рубля) на одного сотрудника. Грант могут получить и ИП без наемных работников. Заявку подать можно с 1 ноября по 15 декабря.

По словам главы минэкономразвития региона Дмитрия Богданова, получить финансовую поддержку предприниматели из пострадавших отраслей смогут, обратившись за льготным кредитом по возобновленной программе кредитной поддержки «ФОТ 3.0», при этом перечень отраслей значительно расширен. Крупный бизнес тоже может рассчитывать на кредит. Изучить условия кредитования и выбрать банк можно по ссылке.

Гарантийный фонд региона предоставляет меры финансовой поддержки и на местном уровне. В частности, речь идет о льготных микрозаймах до 5 млн рублей по ставке от 3,75% годовых. Этими продуктами могут воспользоваться все предприниматели.

- Уже с 3 ноября в губернии начинает действовать новая антикризисная программа Фонда для предприятий из пострадавших отраслей, которая предусматривает до 1 млн рублей по ставке 1 % годовых с пониженным обеспечением в размере 50% от суммы микрозайма. Решение о выдаче займа будет приниматься в течение 1 рабочего дня, - отмечает Богданов.

В ближайшие дни в ГФ собираются снизить ставку по программе микрозаймов для самозанятых с 6, 85% до 1%. Также все клиенты Фонда, если это им необходимо, могут получить отсрочку на 3 месяца по действующим договорам.

Предусмотрена поддержка и в части налоговых льгот. Для бизнесменов в три раза снижены ставки по УСН. В регионе также действует закон по увеличению вычета из площади недвижимого имущества (со 150 до 250 кв.м), облагаемого по кадастровой стоимости. Еще для тех, кто только зарегистрировал свою деятельность и приобрел патент или применяет "упрощенку", действуют "налоговые каникулы" до 31 декабря 2023 года.

Дмитрий Богданов напоминает, что правительство продолжает работу над мерами поддержки. По всем вопросам обращаться можно в центры "Мой бизнес". Специалисты отвечают на вопросы предпринимателей в консультационном чате в Telegram "Мойбизнес63_чат" без выходных. Работает телефон «горячей линии» 8 800 300 63 63 - ежедневно, без выходных. Все актуальные новости также публикуются на сайте mybiz63.ru.