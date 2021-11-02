В Тольятти экс-сотрудника ФСИН приговорили к 4,5 годам колонии за взятку

Инспектор получил от тольяттинца более 279 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти суд вынес приговор бывшему инспектору филиала ФКУ УИИ УФСИН по Самарской области. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следователей, в марте 2020 года мужчину назначили следить за тем, как местный житель соблюдает домашний арест. Тому такая мера пресечения была не по душе, он хотел выходить за пределы своего дома. Поэтому решил подкупить инспектора. С марта по июль 2020 года тольяттинец передал сотруднику ФСИН более 279 тысяч рублей. За эти деньги тот должен был разрешать подопечному выходить на улицу, а если правоохранители выявят нарушения, предоставлять документы о посещении им медучреждений.

Суд приговорил экс-сотрудника ФСИН к 4,5 годам колонии строгого режима. Также ему на 2 года запретили занимать должности в государственных органах.