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Общество2 ноября 2021 10:11

Погода в Самарской области побила рекорд по теплу 1 ноября 2021 года

Экстремально высокую температуру воздуха зафиксировали в Новодевичье
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теплая погода побила рекорд 2008 и 2012 годов

Теплая погода побила рекорд 2008 и 2012 годов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Погода в Самарской области установила новый рекорд. В понедельник, 1 ноября 2021 года, в регионе зафиксировали экстремально высокую температуру воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Абсолютный максимум был перекрыт в Новодевичье. Вчера воздух там прогрелся до 13,3 °С. Отклонение от предыдущего значения составило 0,3 °С. Оказался побит рекорд 2008 и 2012 годов.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие дни в Самарской области будет уже не так тепло. В среду и четверг, 3 и 4 ноября, температура воздуха будет держаться в пределах 2...7 °С. По ночам возможны заморозки до -4...-6 °С. Осадков не предвидится.