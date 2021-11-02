Следственный комитет возглавит расследование уголовного дела по младенцу, которого морили голодом в Тольятти

Малыш жил в антисанитарных условиях без еды и элементарного ухода Фото: Олег ЗОЛОТО

Расследованием шокирующего случая из Тольятти, где горе-мать едва не заморила голодом младенца, теперь будут заниматься сотрудники регионального Следственного комитета. Трагедии удалось избежать благодаря медикам: когда их не пустили в дом для планового осмотра ребенка, они обратились в полицию.

К счастью, стражи порядка отреагировали оперативно. Так и выяснилось, что малыш жил в антисанитарных условиях без еды и элементарного ухода.

В отношении 32-летней матери возбудили уголовное дело по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», в ближайшее время из полиции его передадут в Следственный комитет.

- Нами уже инициирована передача этого уголовного дела из полиции в следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ по Самарской области, - сообщили в ведомстве. – Также проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тольятти нерадивая мать морила голодом своего новорожденного сына и не подпускала к нему педиатров

Мальчика смогли спасти от смерти сотрудники ПДН (подробности)