В Самаре изменят число и класс автобусов на маршруте № 207

По маршруту № 207 будут ходить 30 автобусов среднего класса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют изменить число и класс автобусов, которые курсируют по маршруту № 207 «Завод «Экран» - Хлебная площадь». Об этом говорится в проекте постановления на сайте городской администрации.

Сейчас в реестре муниципальных маршрутов регулярных перевозок указано, что данный маршрут обслуживают 5 автобусов большого класса и 25 — среднего. Недавно перевозчик обратился в дептранс с заявлением о корректировке данных. На 207-м маршруте хотят оставить только автобусы среднего класса, но будет их больше — 30. Рабочая группа ведомства рассмотрела эту заявку и пришла к выводу, что подобные изменения целесообразны.

Если поправки примут, то проект постановления администрации Самары начнет действовать уже в ноябре 2021 года.

Напомним, изменения также ждут автобусы № 1 и 45. Как ранее писала «КП-Самара», первому маршруту добавят две новые остановки, а второй станет кольцевым.