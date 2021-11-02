В Самаре установили порядок раздельного сбора отходов, мусорные контейнеры промаркируют

Теперь контейнерные площадки должны будут выглядеть по-другому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре меняется порядок накопления твердых коммунальных отходов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте регионального правительства 1 ноября 2021 года.

Главная цель документа – привести самарские нормативы в соответствие с федеральными требованиями.

Первое изменение касается состояния контейнерных площадок. Теперь контейнеры должны быть закрытыми, чтобы исключить возможность попадания отходов на площадку.

Прописан в новом документе и порядок раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

- Раздельное накопление ТКО осуществляется потребителями путем их разделения по видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов и их последующего складирования в специально маркированные контейнеры, - говорится в документе.

По новому постановлению все контейнеры должны промаркировать по видам отходов. Для сухих перерабатываемых отходов предусматриваются сетчатые контейнеры желтого цвета. Отдельно от них должны быть установления контейнеры для прочих неперерабатываемых отходов зеленого цвета. На контейнерной площадке должны быть установлены информационные таблички с данными о видах отходов и графике их вывоза.

- Графическое обозначение о видах ТКО, подлежащих накоплению в соответствующем контейнере, должно располагаться на его лицевой стороне и занимать не менее четверти ее площади, — говорится в постановлении.

Контролировать выполнение постановления должно министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.