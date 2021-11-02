В Самарской области полицейские вывели из леса заблудившуюся пенсионерку

Любительница "тихой охоты" прошла 20 км в поисках дороги к поселку Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области полицейские разыскали 67-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу. На ее поиски ушло несколько часов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все произошло 23 октября 2021 года неподалеку от поселка Кутузовский Сергиевского района. В тот день женщина ушла вместе с друзьями за грибами. В 15:20 она позвонила супругу и рассказала, что потеряла приятелей из виду и не может найти выход из леса. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Вскоре на место выехали старший оперуполномоченный Евгений Струков, участковый Иван Романов и полицейский группы обслуживания дежурной части Андрей Андриянов. Там правоохранители встретились с друзьями пенсионерки. Те рассказали, что сами пытались найти пропавшую, но ничего не вышло.

Разыскать пожилую женщину полицейским удалось примерно в 20 часов. Они заметили свет от фонарика и по нему вышли на пенсионерку. Как оказалось, блуждая по лесу, она прошла около 20 км. К счастью, ее «поход» обошелся без происшествий. Помощь медиков женщине не понадобилась. Правоохранители благополучно вывели ее из леса и проводили к приятелям. Та в ответ поблагодарила спасителей за помощь.