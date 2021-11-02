Производство отечественного препарата для лечения онкологии запустят в Самарской области

В Самарской области планируют запустить производство отечественного препарата для лечения онкологии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют запустить промышленное производство препарата для лечения онкологических заболеваний «Трастузумаб». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

В документе говорится, что региональный минздрав в ближайшее время должен провести открытый конкурс в электронной форе на заключение госконтракта по поставку лекарственного препарата. Контракт предусматривает встречные инвестиционные обязательства поставщика – создать на территории Самарской области производство этого препарата. Минимальный объем инвестиций по данному контракту составляет миллиард рублей.

Контракт заключат на 10 лет, а производство должны запустить в течение 46 месяцев с момента его подписания.

- Данное производство должно обеспечивать поставку лекарственного препарата, который в соответствии с законодательством РФ признается товаром российского происхождения, - поясняется в документе.

В документации обозначено, что речь идет о препарате «Трастузумаб». Он включен в перечень жизненно необходимых и используется для лечения онкологии, в частности, рака молочной железы и рака желудка.

- Лекарственная форма — лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, дозировка (объем) — 440 мг (флаконы /пачки картонные в комплекте с растворителем, 20 мл).

Ранее сообщалось, что производство «Трастузумаба» может быть организовано на площадке ОЭЗ «Тольятти», а объем инвестиций к 2028 году может достигнуть 15 миллиардов рублей.