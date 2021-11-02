Депутат госдумы от Самарской области рассказал о главных целях федерального бюджета

В партии обсудили, как помочь гражданам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В «Единой России» работают над поправками ко второму чтению бюджета на 2022-2024 год. Обсуждение идет с общественниками и экспертами и затрагивает финансирование целого ряда программ.

Не остаются в стороне и представители Самарской области. Депутат госдумы от региона, первый заместитель бюджетного комитета Леонид Симановский объяснил, что главные цели федерального бюджета — развитие страны и обеспечение повышения благосостояния и качества жизни граждан.

— Существенно увеличены расходы на социальную политику и здравоохранение. Это самая большая часть расходов бюджета, в сумме она составит на три года 22 трлн рублей. Из них более 2 трлн рублей будет направлено на адресную поддержку более 5 млн семей с детьми, — отметил он.

Симановский добавил, что также заложены средства на выплаты одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет и женщинам, ждущим ребенка. Партия продолжает работу, а президент на встрече с депутатами госдумы VIII созыва поручил в полном объеме отразить в бюджете инициативы программного документа «ЕР». А всем думским фракциям — взять под свой контроль реализацию этих проектов, чтобы они были доведены до конкретного результата в обозначенные сроки.