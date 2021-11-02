Коронавирус 2 ноября 2021 года выявили у 1 547 жителей Самарской области

За все время в регионе выявили уже более 136 тысяч случаев заражения COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на вторник, 2 ноября 2021 года. Суточный прирост пациентов составил 1 547 человек. Это больше, чем накануне. Общее число случаев заражения достигло 136 239.

Коронавирус продолжает бить рекорды в Самарской области. Регион стабильно держится на четвертом месте в стране по суточному приросту больных. Тройка лидеров — Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Что касается пациентов, которые смогли победить COVID-19, то их количество тоже постоянно растет. За сутки в губернии закончили лечение 924 жителя. За все время — 103 646.

К сожалению, умерли еще 25 COVID-больных. Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали уже 4 676 летальных случаев.