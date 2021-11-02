В Самаре на спуске Лейтенанта Шмидта на Волге нашли лодку с привязанным к ней трупом мужчины

Мужчина умер из-за своей неосторожности. Фото: ПСС Самарской области

Днем, 2 ноября 2021 года, в Самаре на Волге спасатели обнаружили пустую моторную лодку, а воде рядом с ней труп мужчины. ЧП произошло в 100 метрах выше по течению от причала на спуске Лейтенанта Шмидта.

- Очевидцы позвонили в экстренную службу и сообщили о дрейфующей лодке с заведенным мотором возле берега. На борту никого не было, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области.

К месту происшествия прибыли спасатели ПСП «Первомайская». При осмотре лодки была обнаружена веревка, которой был привязан труп мужчины. К месту происшествия были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

- Веревка была примотана за кисть 51-летнего мужчины. Как рассказала жена погибшего, которая также приехала к месту происшествия, ее супруг находился в состоянии алкогольного опьянения в течение последнего месяца. Вероятно, что он оказался в воде в результате несчастного случая, а по веревке пытался взобраться обратно в лодку, но организм не выдержал сильного холода, - рассказал журналисту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Тело погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Лодку также отбуксировали к берегу, чтобы не создавать помех другим судоводителям.