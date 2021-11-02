В Самаре уволили полицейских, которые «крышевали» бутлегера

Пока что следователи знают в взятках на 100 тысяч рублей, но следствие продолжает "копать" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Игорь В. и Александр Г. уволены из отдела полиции Промышленного района после того, как попались на получении взяток от выходца из стран ближнего зарубежья, который организовал в Самаре бизнес по продаже контрафактного алкоголя.

- По предварительным данным, деньги получал Игорь, а потом передавал их своему прямому начальнику Александру, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Их «взаимовыгодное сотрудничество» началось как минимум в 2019 году и какую именно именно сумму полицейские получили за годы «совместной работы», сейчас выясняют следователи.

Впрочем, возможно, что Игорь как раз не получил ни копейки. Пока что в отношении него уголовное дело возбудили по ст.291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». И он, и его бывший начальник уволены в связи с утратой доверия.