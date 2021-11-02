Райффайзенбанк: большинство россиян принимают инвестиционные решения сами или по советам блогеров

инвесторов планируют нивелировать их за счет подбора подходящих инструментов. Большая часть стратегий инвесторов рассчитаны на 1-3 года, а вкладывать на долгосрочную перспективу готовы немногие.

У большинства россиян нет специальных знаний о биржевой торговле. Более 70% опрошенных заявили, что что-то слышали или читали об этом, а почти 8% просто ничего об инвестировании не знают. Около 19% заявили, что хорошо разбираются в вопросе, а профильное образование или опыт работы в финансах есть только у 1.5%.

У подавляющего большинства инвесторов – 76% - высшее образование. 2% получили степень кандидата наук, еще 2% - профильное образование для торговли на фондовых рынках. Почти у каждого пятого инвестора среднее-специальное образование, и только у 2% - среднее школьное.

При этом уровень образования у женщин-инвесторов в среднем выше – среди них более 80% имеют высшее образование.

Источник: опрос Райффайзенбанка

При этом большинство опрошенных принимают инвестиционные решения самостоятельно, признавая отсутствие глубоких знаний. Многие прислушиваются к советам из блогов и YouTube-каналов. 4% опрошенных заявили, что уже профессионально разбираются в вопросе, поэтому принимают взвешенные решения самостоятельно.

Люди старше сорока более склонны к самостоятельному принятию финансовых решений и меньше всего доверяют блогерам. К советам друзей при инвестировании прислушиваются люли до тридцати лет – в этой группе почти каждый 10-й респондент основывает на этом свою стратегию. В этой же возрастной группе больше всего людей с профессиональными знаниями о рынке – 11%.

Склонность к риску среди инвесторов достаточно низкая – подавляющее большинство россиян готовы к просадке портфеля максимум на 5-10%. Падения на 25% не боятся только 16% опрошенных, а потерять 40% готовы только 4%.

Женщины в среднем меньше склонны к риску, чем мужчины – более 80% женщины готовы потерять до 10% инвестиционного портфеля, среди мужчин таких 78%. А вот возраст практически не влияет на аппетит к риску.

Источник: опрос Райффайзенбанка

9% инвесторов вообще не готовы идти на риск и считают это небезопасным. При этом каждый третий инвестор считает, что рисков можно избежать, если правильно выбирать инструменты, а 52% считают риски неотъемлемой частью торговли на бирже.

«Инвестиции – это всегда получение премии за риск. Положительная доходность без риска невозможна. Именно поэтому так важно риск-профилирование – сначала нужно определить уровень риска, к которому готов инвестор, и уже исходя из этого подобрать продукты с лучшей доходностью. Именно такие задачи мы ставим перед нашим сервисом RoboAdvisory – он позволит инвестору быстро и автоматически подобрать инструменты с нужным уровнем риска и соответствующей ему доходностью. Это простой способ получить высокий результат, используя только подходящие инструменты», - отметил Александр Моисеев, руководитель управления аналитики УК «Райффайзен Капитал».

Инвестиционный горизонт российских инвесторов чаще всего составляет 1-3 года, однако 30% готовы оставаться на рынке и 3-10 лет. Краткосрочные стратегии интересны для 12% опрошенных, а долгосрочные – для 10%.