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Происшествия2 ноября 2021 13:11

Более 2,3 тыс. жителей Красноармейского района остались без газа 2 ноября 2021 года

Причина — повреждение газопровода
Анастасия ФИЛАТОВА
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Газ пропал в 8 населенных пунктах Красноармейского района

Газ пропал в 8 населенных пунктах Красноармейского района

Фото: Олег ЗОЛОТО

Днем во вторник, 2 ноября 2021 года, в Красноармейском районе произошло ЧП. В районе деревни Сытовка повредилась газовая труба. Из-за этого жители 8 населенных пунктов остались без газа.

- Произошло повреждение газопровода высокого давления диаметром 159 мм. Сообщение об этом поступило в 12:15, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Без газа остались жители Сытовки, Криволучье-Ивановки, Андросовки, Павловки, Хомяковки, Куйбышевского, Встречного и Колокольцевки. В общей сложности это 6 многоквартирных и 600 частных домов, в которых проживают 2 305 человек, в том числе 548 детей. Также отключение затронуло 25 социально значимых объектов.

Сейчас на месте повреждения проводятся ремонтные работы. Срок их завершения пока не уточняется.