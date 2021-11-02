Салоны красоты в Октябрьском районе Самары нарушили локдаун

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности Фото: pixabay.com

В Самаре продолжают проверять, как торговые центры, магазины и салоны красоты соблюдают режим локдауна. Рейды показали, что не все предприниматели следуют правилам. Только в Октябрьском районе с 25 по 31 октября было выявлено 8 нарушений.

- Большинство нарушителей — представители индустрии красоты. До снятия ограничений они должны приостановить свою деятельность, - отметили в мэрии Самары.

Напомним, в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года введен режим нерабочих дней. На эти две недели закрыли все театры, кинотеатры, фитнес-клубы, парикмахерские и рестораны. Еду в общепитах продают только навынос. Разрешили работать лишь тем магазинам, в ассортименте которых есть не менее 30% товаров первой необходимости. В ТЦ и крупные гипермаркеты можно попасть только при предъявлении QR-кода и паспорта. Нарушителям коронавирусных ограничений грозят крупные штрафы.