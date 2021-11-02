В Самарской области появятся три мурала с Мининым и Пожарским ко Дню народного единства 4 ноября 2021 года

Патриотические портреты появятся в Самаре, Тольятти и в Сызрани. Фото: Алена Макеева

Художники VGA и ЧЖНС создадут в Самаре, Тольятти и Сызрани патриотические муралы ко Дню народного единства 4 ноября 2021 года. Портреты Минина и Пожарского украсят фасады домов и социальных объектов.

Курирует масштабный патриотический проект самарский художник Денис Вертиго. Как рассказал граффитист, эскизы для будущих муралов они готовили самостоятельно с привлечением историков и специалистов.

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский были лидерами и основателями второго народного ополчения, которое освободило Москву от польских интервентов осенью 1612 года. С 2005 года в России День народного единства считается государственным праздником, а 4 ноября – официально выходной день.