Более 300 жителей Самары сделали прививки от COVID-19 в областной библиотеке

Самарцы активно шли вакцинироваться в библиотеку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 2 ноября, на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки разместили пункт вакцинации. За три часа его работы прививку от коронавируса (первую или повторную) сделали более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Если в течение дня темпы вакцинации будут такими же хорошими и высокими, возможно, завтра мы вновь выйдем на эту площадку, - отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, добавив, что в среду, 3 ноября, подобный марафон по вакцинации пройдет в Тольятти.

Напомним, пункт вакцинации в областной библиотеке (пр. Ленина, 14а) будет открыт сегодня до 20:00. Прививки там делают двумя препаратами: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В общей сложности в учреждении сейчас работают 46 врачей и 45 медсестер. Помощь оказывают волонтеры из медколледжа имени Нины Ляпиной и движения #МыВместе.